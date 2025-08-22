Австрия съди популярни и у нас търговски вериги за непрозрачни отстъпки

Продължава дебат за цените в местните супермаркети, а правителството на Австрия предприема правни действия срещу хранителни вериги.

Социалното министерство счита, че обозначенията на отстъпките са непрозрачни и "подвеждат" клиентите.

Сдружението за информация на потребителите (СИП) заведе по поръчка на министерството иск срещу "Била" (Billa), "Шпар" (Spar), "Хофер" (Hofer) и "Лидл" (Lidl).

Според обвинението при промоции компаниите не спазват задължението си да посочват най-ниската сравнителна цена от последните 30 дни и за потребителите в много случаи не е ясно дали отстъпките действително водят до икономии.

Министерството се позовава на Закона за ценообразуването, който влиза в сила през 2022 година и има за цел да гарантира, че промоциите не са изкуствено завишени и потребителите не са подвеждани. За прилагането на тази норма при многократните промоции за един продукт в рамките на кратък период от време е

задължително при по-късната промоция цената да се сравни с тази на първата отстъпка,

ако става въпрос за най-ниската цена за последните 30 дни. Ако това не се случи и се използва за сравнение по-ранна "нормална цена" или краткосрочно (след първата промоция) повишена цена, може да се създаде погрешно впечатление за значителна икономия.

В други случаи

изобщо не бива да се рекламират отстъпки,

тъй като те не са "истински" без посочване на най-ниската цена през последните 30 дни, е критиката на социалното министерство. Точно такива практики обаче са често срещани в някои вериги за хранителни стоки.

СИП твърди, че в хода на целенасочени проверки на всички четири вериги супермаркети, срещу които сега е заведено дело, са установени "ясни нарушения на правилата за ценообразуване", рекламирани са неточни промоционални цени, като отстъпките "изглеждат по-големи, отколкото всъщност би трябвало да бъдат", заявяват от СИП.

Държавният секретар за защита на потребителите Улрике Кьонигсбергер-Лудвиг установява "подвеждане": Конкретното обвинение е, "че закон, който е в сила в Австрия от 2022 година, а именно, че при обозначаването на отстъпки винаги трябва да се взема за основа най-ниската цена от последните 30 дни, за да се обозначи отстъпката, просто не се спазва в Австрия".

"По този начин клиентите действително биват подвеждани,

защото вярват, че купуват продукта с 50 процента по-евтино, а понякога в крайна сметка той е по-скъп или отстъпката е много, много по-малка от посочените 50 процента", заяви Кьонигсбергер-Лудвиг в радиоинтервю.

С исковете, които имат за цел да се постигне преустановяване на тази практика, министърът, отговарящ за защита на потребителите Корина Шуман има за цел да създаде "ясни и справедливи правила",

промоциите да са "разбираеми и справедливи за всички",

подчертава тя в съобщение, особено като се има предвид, че "от години хората са силно затруднени от високите цени" и затова всяко евро има значение при покупката на хранителни продукти.

Тя се присъединява към мнението на своя колега, министъра на финансите Маркус Мартербауер, който наскоро започна дебат за високите цени на хранителните продукти и възможните интервенции в цените в Австрия. За лидера на австрийските социалдемократи и вицеканцлер Андреас Баблер интервенциите на пазара са възможни, както заяви в интервю за австрийската новинарска агенция АПА.

