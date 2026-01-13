Ключово европейско летище затвори заради обилен сняг

Виенското международно летище беше затворено до 11 часа местно време днес заради заледяване на пистата, причинено от ниски температури и снеговалеж, съобщиха австрийски електронни медии. Ситуацията доведе до сериозни смущения във въздушния трафик, като пристигащите полети бяха пренасочвани, а планираните излитания – забавяни или изцяло отменяни.

От ръководството на летището във Виена съобщиха, че засегнати са хиляди пътници, а ефектът от затварянето се усеща и на други европейски летища заради пренареждането на полетните разписания. Авиокомпаниите работят по алтернативни маршрути, но обстановката остава динамична и силно зависима от метеорологичните условия.

Летищното ръководство препоръча пътниците да следят актуалния статус на полетите си чрез електронните сайтове на авиокомпаниите. При отменени полети пътниците са призовани да не се отправят към летището, за да се избегне допълнително струпване и напрежение. По пистите се работи интензивно за премахване на леда и възстановяване на въздушното движение, като към този момент се очаква прекъсването на трафика да продължи до 11 часа местно време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com