Тръмп с нов коментар за преговорите с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "твърде късно" да се преговаря с Иран.

"Вече няма тяхна противовъздушна отбрана, няма военновъздушни сили, флот и ръководство. Сега искат да говорят. Казах: "Твърде късно!" - написа американския лидер в социалната мрежа Truth Social.

Позицията на Тръмп идва на фона на опасенията на анализатори, че Близкият изток навлиза в нова, по-опасна фаза, а изпращането на нови самолетоносачи в Близкия изток е белег са началото на още по-големи въздушни операции, като целта е да бъде сменена властта в страната.

Иранската медия Tasnim обяви, че ракетна атака на Израел и САЩ почти напълно е разрушила сградата на Съвета на експертите в Кум, който отговаря за избора на новия Върховен лидер на Иран.

Междувременно новият ирански министър на отбраната, назначен на 2 март, оцеля по-малко от ден. Генерал Маджид ибн ал-Реза е бил убит след серия израелски удари, съобщава израелският 12-ти телевизионен канал.

Не се дават обстоятелствата около смъртта на генерала. Все още няма официално потвърждение от Техеран.

В същото време иранските медии обявиха, че е е жив синът на Хаменей – Моджтаба, но не уточняват къде се намира.

Националното единство е най-важната ни ценност. Въпреки сегашната трудна ситуация, животът в страната не е спрял, пише в социалната мрежа иранският президент Масуд Пешекиан в профила му в социалната мрежа, в опит да успокои иранците.

Пилитическата и военна криза обаче настъпва заедно с продоволствената.

Иранските власти всеха решение да спрат износа на всички храни и селскостопански продукти, написа Тасним. Целта е продуктите да бъдат приоритетното предостави на населението, се казва в публикацията.

За света това означава изстрелване на цената на шамфъстъка, защото Кран е един от най-големите производители. Същото се отнася и за шафрана, защото страната произвежда над 90% от продукцията в света.

