Връщат българите от Близкия изток. Евакуацията

Утре започват евакуационните полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай. Това съобщи на брифинг след извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ първият полет ще бъде за Оман, откъдето се очаква да се качат около 300 души.

Междувременно по информация на NOVA на Летище „Васил Левски“ във вторник следобед кацна самолет от Оман. На борда на чартърния полет на частна авиокомпания са 140 души. Сред тях са служители на авиокомпанията, които били събрани вчера в Мускат с автобуси от Абу Даби, Оман и Дубай, както и представители на унгарското посолство в Оман. На борда има и български служители на авиокомпанията.

"Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач и фирми, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха", обяви Нейнски.

Външният министър заяви, че към момента са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани. Част от страните в региона не изискват спешни действия - например в Саудитска Арабия летищата функционират нормално и не се налага евакуация. В други държави обаче има значителен брой българи - туристи, хуманитарни случаи или хора, които желаят да напуснат зоната на конфликта. Списъците се актуализират постоянно, а при необходимост конкретните числа ще бъдат оповестени публично.

Решенията за това какъв тип самолет да бъде изпратен и до коя дестинация зависят от предоставените въздушни слотове и разрешения за полет, които се определят според динамичната военна обстановка. Възможно е даден слот да бъде оттеглен в последния момент при влошаване на сигурността, което налага ново искане и координация.

Нейнски посочи още, че има и хуманитарни случаи, включително хора с тежки заболявания като инсулинова зависимост, за които се обмисля използването на по-малки самолети при спешна необходимост. Паралелно с това консулските служби поддържат постоянна връзка с българите на място - чрез телефонни обаждания и съобщения, за да ги информират своевременно и да организират безопасното им придвижване до летищата.

Министерството на външните работи препоръча на всички български граждани, намиращи се в засегнатите държави - Израел, Иран, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания, Ливан, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти.

Въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне ежедневно в часовия диапазон 18.00-9.00 ч. до второ нареждане. Предвид динамично развиващата се ситуация, могат да настъпят промени.

