Март започва със силни магнитни бури! Обявиха червено ниво на тази дата

Вижте подробна прогноза за следващите дни

02 мар 26 | 19:21
Март 2026 г. започва с висока слънчева активност, която ще повлияе пряко върху състоянието на милиони хора. Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от слънчеви изригвания, а предстоящата седмица обещава да бъде богата на подобни изненади. RBC-Ukraine предоставя подробна прогноза за магнитните бури от 2 до 7 март.

Прогноза за магнитните бури

Магнитните бури се измерват с помощта на K-индекса. Колкото по-висока е стойността (от 1 до 9), толкова по-силно е въздействието върху хората и технологиите.

2 март: Очаква се умерена активност (K-индекс 4). Това е „жълто“ ниво, което засяга основно метеочувствителните хора. Възможни са раздразнителност и нарушения на съня.

3 март: Пик на активността (K-индекс 5). Това е силна магнитна буря от „червено“ ниво. Възможни са скокове в кръвното налягане и силни мигрени.

4 март: Бурята постепенно ще отслабва (K-индекс 4). Здравословното състояние ще се стабилизира, въпреки че слабост и апатия могат да се запазят до вечерта.

5–6 март: Умерена магнитна буря (K-индекс 4). Възможно е влошаване на общото състояние, главоболие и умора.

7 март: Активността ще продължи да намалява, но магнитосферата ще остане възмутена (K-индекс 3).

