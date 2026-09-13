Иран и Оман се разбраха за Ормузкия проток
Преговорите за окончателните параметри обаче продължават
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Преговорите за окончателните параметри обаче продължават
Нареди на екипа по преговорите да прекрати контактите с Техеран, докато иранските лидери не покажат готовност за сделка
Заради преговорите за Ормузкия проток
Нова военна операция се очаква през уикенда
Нареди да се спрат ударите. Вървят преговори между Оман и Техеран
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За това са потвърдили и от кметството, както и от общинската администрация
Благодари на Оман