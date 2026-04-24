Дългото чакане приключи! Развръзка за преговорите САЩ-Иран

Дългото чакане на втория кръг от преговорите между САЩ и Иран приключи!

Независимо от всичките спекулации днес, че разговорите в Исламабад ще са само между Пакистан и Иран, тази вечер стана ясно, че американската делегация пътува за втория опит за намиране на мирно решение на войната в Иран и отпушване на Ормузкия проток.

Това се случва две седмици след като първите преговори се провалиха в столицата на Пакистан, а след това американският президент Доналд Тръмп удължи примирието, за да даде нов шанс за разговори.

Специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър ще пътуват до Исламабад в събота за разговори с ирански представители.

Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

"Уиткоф и Джаред ще отидат в Пакистан утре, за да слушат иранците", каза тя пред репортери.

"Надяваме се да има успехи. Надяваме се тази среща да доведе до положителни развития," продължи тя.

Прави впечатление, че нивото на втората среща ще бъде смъкнато, тъй като няма да присъства вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Малко по-рано стана ясно, че в Пакистан тази вечер се очаква и иранската делегация, водена от външния министър Арагчи. Той обяви, че след Пакистан ще направи посещение и в Омар, а после и в Русия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com