Марко Рубио удари по масата! Предупреждение към Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп не е предлагала облекчаване на санкциите срещу Иран в замяна на отварянето на Ормузкия проток.

По думите му всяко смекчаване на ограниченията е пряко обвързано с прекратяването на иранската ядрена програма.

По време на изслушване в Комисията по външни отношения в Сената Рубио подчерта, че санкциите са наложени заради ядрените дейности на Техеран и могат да бъдат отменени единствено ако Иран се откаже от тях и спазва постигнатите договорености.

Това е първото публично изслушване на държавния секретар пред Конгреса от началото на конфликта с Иран. Изявлението идва на фона на продължаващите бойни действия.

Рубио, който изпълнява и функциите на съветник по националната сигурност, ще участва в още няколко изслушвания през следващите дни. Част от републиканците и демократите настояват за повече информация относно целите на военната операция и бъдещите отношения с Техеран.

Според Рубио Иран се стреми да изгради мощен конвенционален военен капацитет като защита на ядрената си програма. Той не посочи конкретен срок за евентуално споразумение, но подчерта, че Вашингтон ще продължи да поддържа санкционния натиск, докато преговорите продължават.

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