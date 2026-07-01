Замразени милиарди и съдбата на Ормузкия проток: САЩ и Иран с нови преговори

В Доха започнаха непреките разговори между делегациите на Съединените щати и Иран с посредничеството на Катар. Това съобщи телевизионният канал Al Arabiya, позовавайки се на свои източници.

Американската делегация вече е започнала консултации с катарски представители.

Ройтерс, позовавайки се на високопоставен ирански служител, съобщи, че косвените контакти между Вашингтон и Техеран продължават в столицата на емирството от вторник вечерта насам.

Според източника, иранската страна е провела срещи с представители на Катар и Пакистан, които след това са предали информацията на американската делегация.

Събеседникът на агенцията уточни, че в сряда косвените преговори са продължили, а основната им тема е "замразените активи на Иран и Ормузкия проток".

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