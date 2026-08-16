Страшна трагедия с автобус. Десетки загинали (СНИМКИ)

Дванадесет души загинаха и най-малко още 10 са ранени, след като полски автобус катастрофира в Унгария. Това съобщи днес унгарският премиер Петер Мадяр във Facebook.
Снимка: БГНЕС
Полският автобус излязъл от пътното платно и паднал в канавка рано тази сутрин, в резултат на което се е преобърнал, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. Агенцията уточни, че тежката катастрофа е станала близо до град Мезьокерестеш, в североизточната част на Унгария.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Държавната информационна агенция MTI съобщи, че в автобуса били 57 пътници и двама шофьори, като единият от тях ще бъде задържан.
Пострадалите са откарани в болница.
Снимка: БГНЕС