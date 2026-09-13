Напрежение. Тръмп с нова заплаха към Иран
Президентът на САЩ обаче подчерта, че е провел някои много добри разговори с Техеран
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Президентът на САЩ обаче подчерта, че е провел някои много добри разговори с Техеран
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