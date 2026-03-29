Геополитическа среща в Исламабад. Ключови играчи търсят решение

Срещата на външните министри на Египет, Турция, Саудитска Арабия и Пакистан в Исламабад приключи, като се очаква съвместно изявление за резултатите от преговорите. Форумът се проведе на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и засилени дипломатически усилия за ограничаване на конфликта. Основен акцент в дискусиите е била регионалната сигурност и координацията между държавите. Срещата подчертава засилващата се роля на Пакистан като посредник.

След края на разговорите външният министър на Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан проведе среща с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф. По време на разговора пакистанският лидер е изразил признателност за „сдържаността“ на Рияд в условията на настоящата криза и е подчертал, че страната му ще стои „рамо до рамо“ със Саудитска Арабия.

Двете държави са се договорили да продължат тясната координация на позициите си с цел запазване на стабилността в региона. Саудитският външен министър е представил и актуалната гледна точка на Рияд за развитието на ситуацията.

Срещата се провежда на фона на засилени опасения, че Пакистан може да бъде въвлечен в конфликта, ако Саудитска Арабия се включи пряко във военни действия срещу Иран. Исламабад поддържа отбранително споразумение с Рияд, подписано миналата година, и паралелно се опитва да играе ролята на посредник между САЩ и Иран.

В разговорите в Исламабад са участвали и високопоставени представители на пакистанските служби, включително съветникът по националната сигурност и ръководителят на разузнаването. По-рано Си Ен Ен съобщи, че пакистански представители поддържат контакти с американски пратеници в опит да посредничат в кризата около Иран.

В рамките на визитата външните министри на Турция и Египет също са провели отделни срещи с премиера Шариф, което допълнително подчертава значението на дипломатическите усилия в момент на нарастващо напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com