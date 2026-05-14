Заради завист: Евика Силиня и правителството й, подадоха оставка

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня, която е лидер на десноцентристката партия "Ново единство", подаде днес в парламента на страната - Сейма, своята оставка, която означава оттегляне на цялото ѝ коалиционно правителство, съобщи Латвийското радио и телевизия (ЛСМ).

ЛСМ отбелязва, че правителството на практика е паднало вчера, когато единият от коалиционните партньори на "Ново единство" - партията "Прогресивните“, обяви, че оттегля подкрепата си за Силиня. Така управляващите загубиха парламентарното си мнозинство. "Прогресивните" взеха решението след като министърът на отбраната на Латвия от техните редици Андрис Спрудс подаде оставка заради неуспеха си да се справи с навлизащите на латвийска територия украински дронове от Русия.

„Подавам оставка, но не се отказвам. Аз и "Ново единство" ще продължим да изпълняваме обещанията, които сме дали на народа на Латвия и на всички, с които защитавахме заедно европейските ценности. Целта ми беше ясна - развитието на страната, благополучието и сигурността на хората, така че нашите деца да ценят домовете си, своята страна Латвия! Партиите и коалициите се сменят, но Латвия остава, хората остават тук“, каза Силиня в обръщение към медиите.

„В този момент политическата завист и тесните партийни интереси взеха връх над отговорността. Виждайки силен кандидат за поста министър на отбраната (номинираният от Силиня на мястото на Срудс полковник Райвис Мелнис - бел. ред.), заговорниците избраха правителствената криза", добави тя.

Снощи министърът на вътрешните работи от "Ново единство" Рихардс Козловскис заяви, че Силиня не планира да подава оставка, отбеляза ЛСМ. На свой ред лидерът на парламентарната група на "Прогресивните" в Сейма - Андрис Шувайевс, каза тази сутрин, че ако днес в Сейма се гласува вот на недоверие за Силиня, правителството със сигурност ще падне. Другият коалиционен партньор на "Ново единство" в правителството е Съюз "Зелени и фермери".

По принцип следващите редовни парламентарни избори в Латвия трябва да бъдат произведени през октомври тази година.

