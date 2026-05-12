Извънредно в небето. Нещо се случи в Атина (видео)

Самолет на Lufthansa със 184 души на борда извърши аварийно кацане на международното летище в Атина късно в понеделник вечерта, малко след излитането си за Мюнхен.

Самолетът е кацнал безопасно обратно на летището в Атина около 18:35 ч., което е задействало пълния авариен протокол на аеропорта. Към пистата незабавно са били изпратени пожарни автомобили и аварийни екипи като предпазна мярка съгласно международните авиационни процедури за безопасност.

От авиокомпанията съобщиха, че всички пътници са били евакуирани чрез надуваемите аварийни пързалки. По време на евакуацията трима души са получили леки наранявания и са били откарани в болница за оказване на първа помощ.

Полет LH1753 от Атина за Мюнхен е бил във въздуха само няколко минути, когато в кабината е бил отчетен сигнал за техническа неизправност. Пилотите незабавно поискали разрешение да се върнат обратно на летището и получили такова.

Според Lufthansa процедурата с аварийните пързалки е била задействана заради силна миризма в задната част на самолета, за да бъде ускорено слизането на пътниците.

Засега няма официална информация дали на борда е имало пожар. Самолетът е превозвал 177 пътници и седем души екипаж.

