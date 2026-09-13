Двама българи остават в ареста след палежа край военна фирма в Мюнхен
Германските разследващи проверяват и версия за поръчка от руска разузнавателна служба, но тя засега не е официално потвърдена
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Германските разследващи проверяват и версия за поръчка от руска разузнавателна служба, но тя засега не е официално потвърдена
Двама наши сънародници вече бяха задържани, а трети е разпитван по разследването на прокуратурата за екстремизъм и тероризъм
Германската полиция проверява възможен политически мотив и не изключва чуждестранно участие
Едното запалително устройство избухнало до строителни контейнери, второто било обезвредено от специалисти на Баварската криминална полиция
Паднали са от 5 метра
Пътници бяха евакуирани с пързалки
Публиката аплодира филми на Михаил Пандурски и спектакли на Донвена Пандурски
Снеговалежи отмениха полети
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Речта му днес се чака с голям интерес
Рубио също с успокоителна позиция
Държавният глава подчерта, че срещата с председателя на Европейския съвет Антониу Коща била особено важна
Пореден инцидент за по-малко от денонощие остави над 6500 пътници блокирани
По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона
Засега няма данни за мотивите й, но се предполага, че жената може да е имала психически проблеми
Трима топ прокурори от България придружават и.ф. главния прокурор
От летище „Васил Левски“ – София призовават всички засегнати пътници да се свържат с авиокомпания „Луфтханза“
Олаф Шолц посети мястото на нападението
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Във Великобритания и в цяла Европа свободата на словото е в отстъпление, каза вицепрезидентът