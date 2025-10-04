Дронове треснаха за втори път ключово германско летище

Мюнхен преживя нощ на хаос и тревога, след като международното летище на града отново бе блокирано заради забелязани дронове. Само за едно денонощие германският транспортен център бе принуден два пъти да затвори пистите си, оставяйки хиляди пътници в неведение. Властите говорят за „предпазна мярка“, но събитията предизвикаха и политически реакции.

Дронове над пистите

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи, след като в района бяха забелязани дронове. Това се случва за втори път в рамките на по-малко от 24 часа. В резултат десетки полети бяха анулирани или отклонени, а около 6500 пътници останаха блокирани, съобщиха властите, цитирани от Reuters.

Рано тази сутрин летището обяви, че отлага възобновяването на дейността си, планирано за 5 часа местно време (6 часа българско), тъй като отново са били забелязани дронове. „Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане“, се посочва в официално изявление на летището.

Хиляди блокирани, десетки полети отменени

По данни на летищните власти 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи са анулирани или забавени. „Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците. Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски“, съобщиха от администрацията. Първите отклонени полети са били регистрирани в 20:35 ч. местно време.

Мюнхенското летище беше затворено и в четвъртък вечерта по същата причина – появата на дронове над небето край пистите. През последните седмици подобни инциденти зачестиха в няколко европейски страни, което породи опасения за координирани действия. Някои държави дори намекнаха, че Русия може да стои зад провокациите, но Кремъл категорично отрече участие.

Политическа реакция и бъдещи мерки

След последните инциденти германските власти обявиха, че ще предприемат спешни законодателни промени. Министърът на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че ще внесе проектозакон, който ще даде право на полицията да поиска съдействие от армията за сваляне на дронове.

„Такива инциденти показват колко уязвими са стратегически обекти като летищата и колко бързо един малък летящ апарат може да парализира въздушния транспорт на цял континент“, коментират германски анализатори.

Ситуацията в Мюнхен остава под наблюдение, а службите за сигурност работят по идентифициране на извършителите. Междувременно пътниците са призовани да поддържат връзка с авиокомпаниите си и да се подготвят за възможни допълнителни закъснения.

