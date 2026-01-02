Германия настоява за голяма промяна в ООН

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул призова за „мащабни промени“ в Съвет за сигурност на ООН, като постави под въпрос сегашния модел на работа на най-влиятелния орган на Организацията на обединените нации. Повод за изказването му са честите случаи на блокирани резолюции заради използването на право на вето от държави членки, предаде ДПА.

„ООН трябва да отразява 21-ви век“

Вадефул подчерта, че структурата на Съвета за сигурност вече не отговаря на глобалната реалност. „Съветът за сигурност трябва да бъде отражение на света през 21-ви век, а не на следвоенния период от 1945 година“, заяви той. Според германския външен министър именно затова Берлин ще настоява за по-значима роля на страните от Глобалния юг в процесите на вземане на решения. Той припомни, че бившият външен министър на Германия Аналена Бербок в момента е председател на Общото събрание на ООН.

Германия влиза в битка за място в Съвета

Германия е кандидат за непостоянен член на Съвета за сигурност за мандата 2027-2028 г., като гласуването ще се проведе през юни тази година. В момента в съвета участват 15 от общо 193 държави членки на ООН. Пет постоянни членове – Съединени щати, Китай, Русия, Великобритания и Франция – разполагат с право на вето, докато останалите 10 места се заемат на ротационен принцип за срок от две години. Германия ще се конкурира за място с Австрия и Португалия.

„Готови сме да играем на всеки пост“

Попитан как Берлин ще се пребори с конкуренцията, Вадефул използва футболна метафора, заявявайки, че Германия трябва да бъде „готова да играе на всеки пост“ в отношенията си с международните партньори. Той посочи като пример сътрудничеството с малките островни държави по темите за климатичните промени, както и стремежа на Берлин да развива активна външна политика, насочена към конкретните предизвикателства пред различни региони. По думите му Германия планира да засили присъствието си в Индо-тихоокеанския регион, Африка и Латинска Америка, разширявайки международните си партньорства и влиянието си на глобалната сцена.

