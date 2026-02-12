Казаха истината за завръщането на Меркел

Говорителка на бившата германска канцлерка Ангела Меркел отрече слуховете, че тя може да бъде издигната за президент през 2027 г., пише Tagesspiegel, предава "Блиц".

„Това е абсурдно“, заяви тя, помолена да коментира горещия слух.

По-рано Bild съобщи, че ръководството на ХДС и настоящият германски канцлер Фридрих Мерц са били обезпокоени, че партия „Зелените“ може да номинира Меркел за президент.

Меркел беше канцлер на Германия от ноември 2005 г. до декември 2021 г.

