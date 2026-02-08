Над половината германци искат засилена подкрепа за Украйна

Нагласите в германското общество постепенно се изместват в посока на по-активна подкрепа за Украйна, въпреки продължаващите опасения от разширяване на войната. Повече от половината германци смятат, че Западът трябва да увеличи помощта си за Киев, ако Москва не покаже готовност за прекратяване на военните действия, сочи социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Според изследването 52% от анкетираните подкрепят по-голяма ангажираност към Украйна при липса на напредък към мир. За част от тях тази подкрепа трябва да бъде комплексна – 28% са на мнение, че Германия и съюзниците ѝ следва да предоставят както военна, така и финансова помощ. Още 12% предпочитат ограничена форма на подкрепа, изразена или чрез оръжия, или чрез финансови средства.

В същото време обществото остава ясно разделено. Над една трета от участниците в проучването – 35% – смятат, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, докато 13% не са заели позиция. Данните са събрани от социологическия институт ИНСА по поръчка на вестник „Билд“.

Проучването регистрира и известно отслабване на страховете от пряка военна ескалация в Европа. Макар че 54% от германците все още се опасяват от възможно нападение на Русия срещу държава членка на НАТО, като Полша или Литва, този дял е с около осем процентни пункта по-нисък в сравнение с подобно допитване от септември миналата година. Това подсказва известно привикване към конфликта, както и по-голяма увереност в отбранителните способности на Алианса.

Анкетата е проведена сред 1002 души на 5 и 6 февруари и отразява продължаващото колебание в германското общество между стремежа към сигурност и нарастващата готовност за по-решителна външнополитическа позиция.

