Азербайджан направи важен ход към Украйна
Първата визита на външния министър в Киев от началото на руската инвазия постави отбраната сред водещите теми
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Първата визита на външния министър в Киев от началото на руската инвазия постави отбраната сред водещите теми
Военният министър заяви, че страната няма да възпрепятства приемането на 21-вия пакет санкции, но настоява определени лица да отпаднат от списъка
Според нея обществото има право да получава ясна и пълна информация за международните ангажименти
Военните министри на страните от Алианса се срещат в Брюксел
Премиерът коментира военната помощ за Киев
52% смятат, че Западът трябва да увеличи подкрепата, ако Русия не спре войната
Драконовски санкции или нова военна помощ за Украйна
Паузата за военната помощ от САЩ за Украйна остава. Нова среща в Рияд
Ангел Найденов с бомба а конгреса на БСП
Много остри думи на френския президент
Вотът изостри тона между демократи и републиканци
Вашингтон скоро ще обяви нов пакет от помощи за Украйна
Евроатлантическият път на България е неотменим, каза депутатът от ДПС
Според нея военната помощ за Украйна трябва да спре
Той говори за взетото от Министерския съвет решение за нов пакет помощ към Киев
Днес министър Тодор Тагарев ще представи екипа и приоритетите си
Министър Тодор Тагарев проговори
Парламентарното заседание бе съпътствано от скандали
Президентът или министърът на отбраната да се явят в пленарната зала и да обяснят "прибързаното" решение за изпращане на военна помощ за Киев, поиска...
Депутатите трябва да гласуват днес окончателно евентуалното предоставяне на военна помощ