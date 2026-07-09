България няма да блокира новите санкции срещу Русия, но поставя условие

България няма да наложи вето върху 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, но има резерви по отношение на включването на определени лица в санкционния списък. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„България изказва определени резерви за определени лица от този списък. Потвърдихме тази позиция“, каза министърът.

На въпрос дали това означава, че страната ще блокира санкционния пакет, Стоянов беше категоричен:

„Не. Това не е вето. Това са резерви, които предлагаме, така че тези лица да бъдат изведени от санкционния режим.“

По този начин България няма да възпрепятства приемането на новия пакет санкции, чието окончателно одобрение от държавите членки на ЕС се очаква на 14 юли, но ще настоява за промени в част от санкционния списък.

За военната помощ за Украйна

Министърът коментира и подкрепата за Украйна, като заяви, че Българската армия вече е изчерпала възможностите си за предоставяне на въоръжение.

По думите му страната няма финансов ресурс през тази година да отпуска средства за нова военна помощ за Киев.

Стоянов припомни, че предишни български правителства са поели ангажимент за 80 млн. долара към международния механизъм PURL, чрез който се финансират доставки на въоръжение за Украйна.

Той подчерта обаче, че настоящият кабинет не е извършвал такива плащания и не предвижда да го направи до края на годината заради ограниченията в бюджета.

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