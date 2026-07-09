Синя легенда срина Демерджиев. Нарече го средновековен инквизитор

Синята легенда Константин Мишев сирна МВР-шефа Иван Демерджиев, сравнявайки го със средновековен инквизитор.

"Помислете. Вътрешен министър обвинява в смъртни грехове и след това търси доказателства. Тази сутрин отново. Така ще бъде всеки ден... докато не издигне кладата", коментира в профила си във "Фейсбук" Мишев.

Ето какво пише Константин Мишев в социалната мрежа:

Лов на вещици. Наблюдаваме средновековната практика да се обвини някой без доказателства, а след това Инквизицията да потърси и "намери" вината. Следва изгаряне на клада на "вещицата" или "вещера".

В ролята на Главния инквизитор е Демерджиев. Той хвърля всекидневно в публичното пространство недоказани обвинения, а разни други политици и журналисти глозгат кокалите на обвинените. Сега обвинените са Пеевски и Атанасова. Утре може да сме вие и аз.

Помислете. Това няма нищо общо с правовата държава. Нищо. Дори по една или друга причина да не долюбвате обвинените. Помислете. Вътрешен министър обвинява в смъртни грехове и след това търси доказателства. Тази сутрин отново. Така ще бъде всеки ден... докато не издигне кладата. Или ако ние не го спрем.

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