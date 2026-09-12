Тунис е сред най-големите производители на зехтин в света-но го няма на етикета
86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
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86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Планът цели да удари каналджийските мрежи, но правозащитници предупреждават за сериозни рискове
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
Председателят на Европейския съвет пристига в България в рамките на мащабна обиколка на столиците
Дерогациите за българските дружества на „Лукойл“ действат, а ограниченията вече затрудняват производството и международните договори
Председателят на ПГ „Прогресивна България“ предупреди, че външната политика не бива да се превръща във вътрешнопартийно оръжие
Вашингтон твърди, че целта е свобода на словото
Швеция, Нидерландия, Испания и Полша искат Брюксел да намери начин замразените руски активи да заработят директно за Украйна
Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
Калас не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции
Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
Украинският президент пристигна в страна, традиционно близка до Москва, и започна разговори със сръбския си колега
Мадрид и Рим влязоха в остър спор заради мигрантската криза, а проверките по въздух и море вече затрудняват пътуванията
Между 3000 и 5000 мигранти все още са блокирани в испанския анклав, а Брюксел настоява за по-силен натиск върху Мароко
Какво покрива и какво не това "малко късче Европа в джоба"
Получените средства по ПВУ вече са над 70%, а кабинетът работи за почти пълно изплащане
Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти