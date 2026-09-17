Тръмп заплаши Европа с тежки мита заради Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра заплаха към Европейския съюз заради идеята Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на блока. Той предупреди, че ако прецени подобен ход като насочен срещу Вашингтон, може да наложи „много тежки мита“ върху европейски стоки и дори да прекрати търговията с Европа в определени сектори. Изявлението идва само ден след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи безпрецедентно сближаване между ЕС и Канада.

Ако намеренията са лоши

Тръмп беше попитан в Северна Каролина как гледа на възможността Канада да получи новия статут в ЕС. Американският президент определи самата идея като „смехотворна“, а Канада нарече „ужасен търговски партньор“.

„Ако смятам, че това е враждебен акт, ще наложа много сериозни мита или ще спра търговията с Европа по много неща“, заяви Тръмп. След това той направи разграничение според мотивите на европейските лидери: „Ако намеренията са добри - добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа.“

Заплахата идва на фона на вече напрегнати търговски отношения между Вашингтон и Отава. Асошиейтед прес отбелязва, че администрацията на Тръмп засилва натиска върху Канада, докато правителството на премиера Марк Карни ускорява усилията да намали икономическата зависимост на страната от американския пазар.

Фон дер Лайен отвори вратата

Идеята за асоциирано членство беше обявена от Урсула фон дер Лайен в годишната й реч за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент в Страсбург. Канадският премиер Марк Карни присъстваше като специален гост.

„Бих искала да работим за отварянето на вратата Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз“, заяви Фон дер Лайен. Според нея ЕС и Канада споделят сходни позиции по въпроси като демокрацията, Украйна, отбраната, изкуствения интелект, критичните суровини и Арктика.

Председателката на Еврокомисията изрично подчерта, че инициативата не е насочена срещу друга държава. „Това не е партньорство срещу някого, а за нашата обща сила“, заяви тя.

Точно този акцент придобива допълнително значение след реакцията на Тръмп, който постави бъдещия американски отговор в зависимост от това дали Вашингтон ще възприеме инициативата като приятелска или враждебна.

Какво означава „асоцииран член“

Засега няма готов юридически модел за подобен статут. Канада няма да става пълноправен член на ЕС по познатата процедура за европейските държави, а Брюксел тепърва трябва да изясни конкретните права и задължения на новото партньорство.

Ройтерс отбелязва, че предложението е изненадало и част от европейските правителства, а правната и институционалната му форма все още не е определена. Предстоят разговори между Европейската комисия, държавите членки и Канада.

Самият Карни по-рано също подчерта, че Отава не търси пълноправно членство в Европейския съюз, а „уникален съюз“ с Европа.

От CETA към „Алианс за бъдещето“

ЕС и Канада вече имат дълбоки икономически отношения чрез търговското споразумение CETA. По данни, цитирани от Фон дер Лайен, търговията със стоки между двете страни се е увеличила със 75% за по-малко от десетилетие след въвеждането му.

Новата идея обаче отива значително по-далеч от свободната търговия. Брюксел предлага изграждането на т.нар. „Алианс за бъдещето“, който да включва съвместна работа в интелигентното производство, изкуствения интелект, квантовите технологии, киберсигурността, енергетиката, батериите и критичните минерали.

Предвижда се и интеграция между европейската и канадската отбранителна индустрия, както и засилено сътрудничество в Арктика - регион, който придобива все по-голямо стратегическо значение.

Канада търси повече Европа

Предложението идва в момент, когато правителството на Карни се стреми да диверсифицира канадската икономика и външните си партньорства. Повече от три четвърти от канадския износ традиционно се насочва към американския пазар, което прави страната особено уязвима при търговски конфликти със САЩ.

Отава вече търси по-тясна връзка с европейските държави не само в търговията, но и в отбраната, технологиите, енергетиката и стратегическите суровини. Следващата среща на върха ЕС-Канада е насрочена за 29 и 30 октомври и именно тогава се очаква да започне оформянето на конкретното съдържание на новия статут.

Предложението на Фон дер Лайен следователно все още не означава присъединяване на Канада към ЕС. То е политическа инициатива за създаване на нова, досега несъществуваща форма на партньорство. Но реакцията на Тръмп показва, че още преди условията да са договорени, идеята вече се превръща в нов източник на напрежение между Вашингтон, Брюксел и Отава.