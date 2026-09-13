Тръмп посочи кога свършва войната с Иран: Техеран иска сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново постави конкретен хоризонт за край на войната с Иран - тази година и вероятно непосредствено след междинните избори в Съединените щати през ноември. По време на посещението си в Ирландия той заяви, че Техеран настойчиво търси споразумение с Вашингтон, но предупреди, че няма да приеме сделка, която не смята за достатъчно добра.

Залогът вече далеч надхвърля отношенията между двете държави - войната разтърси петролните пазари, наруши движението през Ормузкия проток и пренесе напрежението към Саудитска Арабия и Червено море.

Иран толкова силно иска да сключи сделка

„Ще ви кажа следното: Иран толкова силно иска да сключи сделка. Постоянно се обаждат. Искат да сключат сделка. Но трябва да сключат правилната сделка. Няма да сключа сделка, която не е добра“, заяви Тръмп.

Думите му представляват видима промяна в тона спрямо само няколко дни по-рано. На 9 септември американският президент също прогнозира край на войната непосредствено след междинните избори на 3 ноември, но тогава бе отбелязано, че активен дипломатически процес за прекратяване на бойните действия не се води. Сега Тръмп вече говори за постоянни контакти от страна на Иран и силно желание на Техеран за сделка.

Той не разкри какви точно условия поставя Вашингтон. Позицията на американския президент през последните месеци обаче е последователна по основния въпрос - Иран не трябва да получи ядрено оръжие. Още през април Тръмп заяви, че от иранска страна има желание за споразумение, но че без приемливи гаранции по ядрената програма сделка няма да има.

Утре всички погледи са към Оман

На този фон в понеделник, 14 септември, Оман ще бъде домакин на среща между Иран и държави от Залива. Основна тема ще бъде сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток и опитът да бъде намерен регионален механизъм, който да намали риска от нови атаки и да позволи по-нормално движение на търговските кораби.

Иран заявява, че срещата трябва да насърчи „по-доброто разбирателство“ и общата регионална сигурност. Оман от месеци играе посредническа роля, а Техеран и Маскат обсъждат бъдещия режим на движение през протока.

Очакванията за незабавен пробив обаче са умерени. Високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че утре не се очаква подписване на окончателно споразумение. Един от спорните въпроси е желанието на Иран да получи право да събира такси от корабите, преминаващи през стратегическия маршрут - идея, която Оман не приема. Бахрейн вече обяви, че няма да участва в срещата.

Тръмп не възразява на разговорите на съседите с Техеран

На въпрос за срещата американският президент заяви, че не го притеснява фактът, че държавите от Залива разговарят самостоятелно с Иран. Според него това е тяхно решение.

Тази позиция е важна, защото държавите от региона все по-силно се опитват да ограничат собствените си рискове от войната. Саудитска Арабия, Оман, Катар, ОАЕ и останалите страни от Залива имат огромен икономически интерес Ормуз да бъде стабилизиран. Петролните терминали, пристанищата и танкерните маршрути са пряко изложени на всяко ново разширяване на бойните действия.

Дори ограничена договореност за безопасно корабоплаване би оказала незабавно влияние върху петролните пазари. Самото съобщение за бъдещи разговори вече доведе до временно успокояване на цените, макар рискът да остава изключително висок.