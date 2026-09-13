Паника в европейска столица. Дрон спря полетите

Въздушна тревога и паника в Литва, след като медиите обявиха откриването на дрон.

LRT, позовавайки се на армията, написа, че полетите на летище във Вилнюс са временно спрени.

Малко по-късно LRT уточни, че алармата е била отменена, но е била разпратена във Вилнюс, Тракай и Електренай.

В известията, изпратени до жителите по мобилни телефони, било съобщено, че е установено "жълто" ниво на опасност.

Това означава, че нападение е вероятно, но все още не е започнало.

Литовската армия призова хората да определят най-близките убежища или безопасни места предварително.

Изтребители на НАТО бяха издигнати в небето. Сега въздушното пространство над Литва и други балтийски страни се охранява от изтребители Eurofighter Typhoon на италианските ВВС, разположени на авиобазата в Шяуляй, отбелязва вестникът.

Международното летище Вилнюс се намира на около 6-7 км южно от центъра на столицата на Литва. То е основният въздушен възел на държавата и един от ключовите в балтийските държави.