Тръмп привлече популярна телевизионна красавица в екипа си

Администрацията на Доналд Тръмп привлече още едно добре познато медийно лице. Бившата репортерка на ESPN Брит Макхенри официално влиза в Държавния департамент като съветник по въпросите на пресата и ще работи в екипа на държавния секретар Марко Рубио. За 40-годишната журналистка назначението е своеобразно завръщане на голямата сцена след години, в които името й често попадаше в медиите не само заради професионалната й работа, но и покрай лични и съдебни битки.

За мен е чест да служа

Макхенри сама обяви новината в социалната мрежа X, публикувайки снимка до официалния печат в залата за брифинги във Вашингтон. „Вярно е. За мен е чест да служа като новоназначен съветник по въпросите на пресата в Държавния департамент - най-висшата дипломатическа институция на страната ни“, написа тя.

Журналистката не скри ентусиазма си и подчерта, че се гордее с възможността да работи с хора, които определи като „наистина невероятни“.

В LinkedIn тя беше още по-емоционална. „Изключително съм развълнувана да започна тази нова глава днес и съм благодарна на всеки човек, който ми помогна да преследвам и постигна тази възможност“, написа Макхенри.

Според нея 17-годишният й опит пред камера вече ще бъде използван в съвсем различна среда - американската външна политика. „В продължение на 17 години работих пред камера и отразявах новините. Сега мога да използвам този опит в най-висшата дипломатическа институция на страната ни“, заяви тя.

Тръмп продължава да залага на хора с медиен опит

Назначението се вписва в стила на администрацията на Тръмп да привлича хора, които умеят да комуникират директно с публика и медии.

За Белия дом подобен профил има очевидно предимство - Макхенри познава телевизионната среда, разбира как работят редакциите и има дългогодишен опит с напрежението на живия ефир.

Работата й в Държавния департамент ще я постави в много по-институционална роля, но именно медийният й опит е вероятно една от основните причини да бъде избрана.

Така администрацията на Тръмп получава човек, който не просто познава журналистическата кухня, а сам е бил част от нея в продължение на години.

Кариера с няколко бурни завоя

Макхенри прекарва три години като репортер на ESPN във Вашингтон, преди да напусне телевизията през 2017 г. при мащабни съкращения.

Две години по-рано тя влиза в заглавията след конфликт със служител на компания за репатриране на автомобили. Случката е заснета от охранителни камери, а ESPN временно я отстранява. По-късно Макхенри се извини и призна, че е позволила на емоциите си да вземат връх.

След ESPN тя постепенно се насочи към политическите коментари и започна да се появява във Fox News Media и Fox 5 DC. Точно там дойде и най-сериозният й публичен конфликт.

Съдебна битка, която вече е зад гърба й

През 2019 г. Макхенри заведе дело срещу Fox News и водещия Джордж „Тайръс“ Мърдок, когото обвини, че й е изпращал сексуално непристойни съобщения, докато двамата работели заедно.

Тя твърдеше, че след като се е оплакала, кариерата й в телевизията е пострадала. Тайръс отрече обвиненията.

Делото приключи през 2021 г. с конфиденциално споразумение между страните, след което исковете бяха оттеглени.

Макхенри тогава заяви, че е горда, че е защитила правата си и че иска да остави случая зад себе си.

Именно това изглежда се случва сега - няколко години по-късно тя влиза в съвсем нова професионална среда и получава възможност да започне начисто.