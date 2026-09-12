Кремъл отговори. Срещат ли се Путин и Зеленски

Руският президент Владимир Путин все още не е взел решение относно участието си в срещата на върха на Г-20. Това заявява помощникът на руския президент Юрий Ушаков, съобщава Известия.
По думите на Ушаков, възможността Путин да посети срещата на върха на Г-20 в Маями дори още не е била обсъждана, предаде bTV.
"Работата се води на експертно ниво, нашите специалисти постоянно работят по документите за предстоящата среща на върха, тоест всичко протича както обикновено. А що се отнася до възможността за пътуване на Путин – този въпрос при нас дори още не е бил обсъждан“, заявява помощникът на руския президент.
Ушаков потвърди също, че работата на властите на Руската федерация с американската страна продължава.
Той добави, че по време на преговорите се наблюдава "добронамерено и конструктивно настроение“.
Това изявление на Ушаков идва в отговор на публичното обръщение на украинския президент Володимир Зеленски към Путин.
Зеленски предложи на руския президент да проведат лична среща именно по време на срещата на върха на Г-20 през декември 2026 г.
По думите на Зеленски той е готов да бъде на срещата, ако руският президент също присъства.