Кремъл отговори. Срещат ли се Путин и Зеленски

Руският президент Владимир Путин все още не е взел решение относно участието си в срещата на върха на Г-20. Това заявява помощникът на руския президент Юрий Ушаков, съобщава Известия.

По думите на Ушаков, възможността Путин да посети срещата на върха на Г-20 в Маями дори още не е била обсъждана, предаде bTV.

"Работата се води на експертно ниво, нашите специалисти постоянно работят по документите за предстоящата среща на върха, тоест всичко протича както обикновено. А що се отнася до възможността за пътуване на Путин – този въпрос при нас дори още не е бил обсъждан“, заявява помощникът на руския президент.

Ушаков потвърди също, че работата на властите на Руската федерация с американската страна продължава.

Той добави, че по време на преговорите се наблюдава "добронамерено и конструктивно настроение“.

Това изявление на Ушаков идва в отговор на публичното обръщение на украинския президент Володимир Зеленски към Путин.

Зеленски предложи на руския президент да проведат лична среща именно по време на срещата на върха на Г-20 през декември 2026 г.

По думите на Зеленски той е готов да бъде на срещата, ако руският президент също присъства.