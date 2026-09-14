Всичко по темата кремъл

Кремъл отговори. Срещат ли се Путин и Зеленски
Както се очакваше, неясна позиция
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Както се очакваше, неясна позиция
Поставени са условията от руска страна
Как Песков коментира информациите за руска намеса
Задължително е да има официална реакция от българската държава, каза бившият министър
Какво категорично не желаят в Москва
Какво коментира в Риад Песков
Какво решение взеха властите