Големият ход на Тръмп: Николай Младенов начело на ООН

Доналд Тръмп е започнал да лансира името на Николай Младенов за следващ генерален секретар на ООН и вече сондира отношението на приятелски настроени към САЩ държави, включително европейски съюзници. Това твърди италианският всекидневник „Република“, който се позовава на свои източници във Вашингтон и Брюксел.

Според изданието зад неочаквания ход стои много по-голяма американска сметка - ООН да получи ключова роля в евентуално споразумение с Иран и възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормузкия пролив, но вече с ръководител, на когото Тръмп има доверие.

Вашингтон търси човек, на когото Тръмп вярва

Според „Република“ американският президент смята, че Организацията на обединените нации би могла да стане гарант при евентуално прекратяване на конфликта с Иран и при бъдещо уреждане на режима за корабоплаване през Ормузкия проток. За Тръмп обаче подобна схема трудно би могла да работи при сегашното ръководство на Антониу Гутериш.

Точно тук се появява името на Николай Младенов. Българинът е бивш министър на отбраната и на външните работи, беше специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, а в момента ръководи Съвета за мир, създаден от Тръмп. Младенов вече има ключова роля в американския план за Газа и през последните месеци участва активно в усилията за неговото прилагане.

Според италианското издание именно натрупаният му опит и връзките му в региона превръщат българския дипломат в особено привлекателна фигура за Белия дом. Младенов познава добре израелското ръководство, но през годините е изградил контакти и доверие сред палестинците и други политически сили в Близкия изток.

Идеята стигнала и до Путин

„Република“ отива още по-далеч и твърди, че Тръмп е повдигнал въпроса за Младенов и в разговор с руския президент Владимир Путин. Телефонен разговор между двамата действително се проведе на 8 септември, като Кремъл го определи като конструктивен и откровен, но публичното руско съобщение за него не споменава темата за бъдещия генерален секретар на ООН. Затова евентуалното обсъждане на кандидатурата на Младенов засега остава информация единствено на „Република“.

Подкрепата на Москва би била изключително важна. Генералният секретар на ООН се назначава от Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност, където САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания разполагат с право на вето. Това превръща съгласието между големите сили в практически задължително условие за всяка кандидатура.

Ормуз е голямата сметка зад хода

Инициативата идва в момент, когато Ормузкия пролив отново се превърна в един от най-опасните възли на световната политика. Конфликтът между САЩ и Иран ескалира, последваха удари по кораби и танкери, а движението през стратегическия проток беше сериозно затруднено. Цената на петрола отново премина границата от 100 долара за барел.

През Ормуз традиционно преминава огромна част от световната търговия с петрол и газ, затова въпросът кой и как ще гарантира свободното корабоплаване има значение далеч извън региона. Според „Република“ Белият дом не приема вариант, при който Техеран получи фактически контрол върху водния път след края на конфликта. В същото време Вашингтон търси формула, която да позволи намаляване на напрежението, без това да изглежда като американско отстъпление.

Точно в такава конструкция ООН би могла да се превърне в приемлив международен гарант. Но според информацията на италианския вестник Тръмп иска начело на организацията човек, с когото може да работи - и Младенов отговаря на този профил.

Българинът може да обърка предварителните сметки

Мандатът на Антониу Гутериш приключва в края на 2026 г., а процедурата за избор на негов наследник вече е в ход. Николай Младенов към момента не фигурира сред официално номинираните кандидати на страницата на ООН, което означава, че засега става дума за задкулисно политическо сондиране, а не за официална кандидатура.

Сред официално предложените имена е генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Процедурата обаче остава отворена, а решаващата дума на Съвета за сигурност оставя пространство за късен и силен дипломатически ход.

Именно това описва „Република“ - възможност Тръмп да извади своеобразен „заек от шапката“ и да вкара българина в надпреварата в последния момент.

От Газа към най-високия пост в световната дипломация

Ако инициативата действително се развие, това би било необикновен скок за Николай Младенов. Само преди месеци той застана начело на създадения от Тръмп Съвет за мир и получи ключова роля при реализацията на американския план за Газа. Назначението му тогава също привлече международно внимание, като Асошиейтед прес подчерта дългогодишния му опит в намаляването на напрежението между Израел и палестинците.

Сега, ако информацията на „Република“ се потвърди, Белият дом очевидно вижда за него далеч по-голяма мисия. Тръмп не просто търси наследник на Гутериш, а човек, чрез когото ООН би могла да бъде включена в една от най-трудните дипломатически операции на момента - прекратяването на конфликта с Иран и намирането на международно приемлива формула за Ормуз.

Засега официална номинация няма. Но самият факт, че авторитетен италиански всекидневник съобщава за американски сондажи около името на Николай Младенов, поставя българина в центъра на една от най-големите дипломатически интриги на годината. А ако към американската подкрепа действително бъде привлечено съгласието на Русия и други постоянни членки на Съвета за сигурност, изненадата може да се превърне в съвсем реална кандидатура за най-високия дипломатически пост в света.