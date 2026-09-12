Всичко за Генерален Секретар

Следете всички новини, анализи и коментари за Генерален Секретар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Политика Общество
Дипломатът на бежанците

Дипломатът на бежанците

Новият шеф на ООН залага на дискретни совалки  за решаване на конфликтите по света Португалецът Антонио Гутериш е следващият генерален секретар на ОО...

07 октомври | 8:00
0 коментара
266
Бял дим за генсек на ООН

Бял дим за генсек на ООН

Съветът за сигурност се обедини около Антонио Гутереш, двете българки след него Португалецът Антонио Гутериш ще е следващият генерален секретар на ОО...

05 октомври | 19:32
0 коментара
293