Големият ход на Тръмп: Николай Младенов начело на ООН
Името на българския дипломат вече се обсъжда зад кулисите, а Вашингтон е сондирал дори Москва, твърди италианският всекидневник
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Името на българския дипломат вече се обсъжда зад кулисите, а Вашингтон е сондирал дори Москва, твърди италианският всекидневник
Посещението на То Лам бележи 75 години дипломатически отношения и нов етап в сътрудничеството между двете страни
Марк Рюте встъпи в длъжност като генерален секретар на НАТО на 1 октомври тази година
Двамата обсъдиха редица въпроси, свързани с актуалния дневен ред на НАТО
Вече е договорено назначението
Той е назначен за следващия генерален секретар
Ето кой ще е новият генерален секретар
Фаворит за поста е премиерът на Нидерландия в оставка Марк Рюте
Ето какво му предстои
Очакванията са новият генсек да стане ясен преди срещата на върха на Алианса във Вашингтон
Това съобщиха от Страсбург
Фон дер Лайен по-рано заяви, че за нея би било чест да бъде избрана за генсек на НАТО
Генералният секретар на ООН изрази своята благодарност към крал Мохамед VI за успеха на 9-ия форум на Алианса на цивилизациите
Нейната позоция е за периода от 1 юли 2021 - 30 юни 2024 г.
Мария Пейчинович Бурич спечели гласуването в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Столтенберг встъпи в длъжност през 2014 г., а през 2017 г. мандатът му бе удължен до 2020 година
Новият шеф на ООН залага на дискретни совалки за решаване на конфликтите по света Португалецът Антонио Гутериш е следващият генерален секретар на ОО...
Съветът за сигурност се обедини около Антонио Гутереш, двете българки след него Португалецът Антонио Гутериш ще е следващият генерален секретар на ОО...
Гласове от Източна Европа отдавна ме подканят да се включа в надпреварата - Госпожо Георгиева, какво ви убеди да приемете номинацията и да бъдете бъл...
Искам да благодаря на българското правителство и на екипите на страната ни. Всички са много ангажирани с това да направим най-доброто за едно толкова...