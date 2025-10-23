Генсекът на виетнамските комунисти у нас, доведе бизнесмени

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам пристигна на официално посещение в България по покана на президента Румен Радев. Визитата съвпада с 75-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете страни и е част от европейската обиколка на виетнамския лидер.

Стратегическо партньорство и икономически връзки

В делегацията, придружаваща То Лам, участват министри и представители на водещи виетнамски компании, което подчертава икономическия фокус на посещението. В рамките на визитата ще бъде подписана Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Виетнам – документ, който цели да изведе отношенията между София и Ханой на ново равнище. Очаква се също сключването на няколко двустранни споразумения, сред които меморандум за сътрудничество в областта на киберсигурността и споразумение за дигитално партньорство.

Официалната церемония по посрещането на виетнамския лидер и съпругата му ще се състои на площад „Св. Александър Невски“, след което президентът Радев и То Лам ще проведат разговори на четири очи на „Дондуков“ 2. Основни теми ще бъдат развитието на търговско-икономическите отношения, новите инвестиционни възможности и сътрудничеството в областта на образованието и технологиите.

Българо-виетнамски форум и европейски контекст

В следобедните часове Радев и Лам ще открият българо-виетнамски бизнес форум в София, който има за цел да насърчи контактите между предприемачи от двете страни и да очертае перспективите за разширяване на търговския обмен. Виетнам се утвърждава като важен икономически партньор на България в Югоизточна Азия, а страната е сред водещите в региона по подписани споразумения с Европейския съюз – за свободна търговия, за партньорство и сътрудничество, както и за защита на инвестициите.

„България ще продължи да подкрепя всички усилия за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Виетнам“, заяви президентът Радев по време на своята официална визита в Ханой миналата година. В София То Лам ще проведе срещи и с представители на изпълнителната и законодателната власт, като се очаква разговорите да потвърдят взаимния интерес към по-тясно партньорство между двете страни.

