Генсекът на виетнамските комунисти у нас, доведе бизнесмени
Посещението на То Лам бележи 75 години дипломатически отношения и нов етап в сътрудничеството между двете страни
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Посещението на То Лам бележи 75 години дипломатически отношения и нов етап в сътрудничеството между двете страни
Той призова страната решително да изпълнява указанията на партийното ръководство
Ще става член на ККП
Пекин. В Пекин започва пленума на Китайската комунистическа партия, чийто фокус ще бъде борбата срещу корупцията и върховенството на закона. Това е го...
Пекин. Управляващата комунистическа партия на Китай забрани на държавните служители да ходят по банкети и да се веселят в частни клубове, предаде БНР...
Тайюан. Един е загинал и осем са ранени при серия от взривове до сградата на местния комитет на Китайската комунистическа партия в град Тайюан, админи...