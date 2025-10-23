Росен Желязков участва в срещата на върха на ЕС

Европейският съвет се събира отново в Брюксел в момент, когато войната в Украйна, напрежението в Близкия изток и необходимостта от нова икономическа посока поставят континента пред труден избор. Българският премиер Росен Желязков ще участва в заседанието, където лидерите на Европейския съюз ще обсъдят как Европа може едновременно да запази сигурността си, да защити своите ценности и да остане икономически конкурентна в един все по-непредсказуем свят.

Подкрепа за Украйна и натиск върху Русия

В центъра на дневния ред на срещата стои въпросът за бъдещата подкрепа на Украйна и за засилването на санкционния натиск върху Москва. Очаква се лидерите да разгледат конкретни механизми за финансиране на Киев през следващите години, включително възможността да бъдат използвани замразените руски активи за възстановяване на страната.

Това предложение, което се обсъжда в Брюксел от месеци, цели да превърне средствата, блокирани в западни банки, в инструмент за реконструкция и икономическа стабилност на Украйна. В същото време някои държави-членки настояват санкционната политика да се ускори, докато други предупреждават, че прекомерният натиск може да навреди на европейската енергийна и финансова стабилност.

България, заедно с останалите партньори от Централна и Източна Европа, се очаква да подкрепи линията на твърдост спрямо Кремъл. Според дипломатически източници заседанието може да очертае нов пакет мерки, насочен към ограничаване на търговията с руски суровини и финансирането на военната машина на Москва.

Мир в Газа и бъдещето на Близкия изток

Втората голяма тема в Брюксел е Близкият изток, където войната в Газа продължава да предизвиква международна тревога. В контекста на последната среща за мир в Шарм еш-Шейх и предложението на президента Тръмп за поетапен план за прекратяване на огъня, лидерите на ЕС ще обсъдят как Съюзът може да допринесе за справедлив и траен мир.

Сред приоритетите е освобождаването на всички заложници, спирането на военните действия и създаването на механизъм за възстановяване на Газа. Някои европейски столици настояват ЕС да поеме водеща роля в дипломатическите усилия и хуманитарната помощ, докато други подчертават нуждата от по-тясно съгласуване с ООН и САЩ.

В изказванията си преди заседанието европейски представители подчертаха, че стабилността на Близкия изток е пряко свързана с глобалната сигурност – и че Европа не може да остане наблюдател в момент, когато се прекроява геополитическата карта на региона.

Европа между отбраната и икономическата реформа

Освен въпросите на сигурността, лидерите ще обсъдят и вътрешни предизвикателства – от общата отбрана до икономическата конкурентоспособност. В рамките на плана „ReArm Europe“ и инициативата „Defence Readiness 2030“ се очаква да бъдат представени нови предложения за съвместни проекти, насочени към модернизация на въоръжените сили и съвместно производство на боеприпаси. Целта е ЕС да намали зависимостта си от външни доставчици и да изгради реална отбранителна автономия.

Темата за икономиката обаче се очертава като също толкова взривоопасна. Лидери на 19 страни – сред които германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон – изпратиха писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кощаза с призив за „съществена промяна на курса на Съюза“. Те настояват за модернизация на правилата за конкуренцията, по-бързи процедури за отпускане на държавна помощ и преглед на регулациите, които спъват растежа.

„Европа трябва да стане по-гъвкава и по-смела, ако иска да остане в надпреварата със САЩ и Азия“, се посочва в писмото. Зад дипломатичния тон прозира нарастващото напрежение между северните и южните страни на континента, както и различните визии за това как ЕС трябва да изглежда след десетилетие.

На масата ще бъдат поставени и темите за миграцията и жилищната политика – проблеми, които вече влияят пряко на социалната стабилност в държавите членки. Така редовното заседание в Брюксел се превръща в арена, където Европа ще трябва да избере не само посоката си навън, но и формулата за своето вътрешно оцеляване.

