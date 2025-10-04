Елена Йончева: Мирният план на Тръмп е шансът, който не трябва да пропуснем

Мирът в Близкия изток може да се окаже по-близо, отколкото изглежда. Евродепутатът Елена Йончева заяви в интервю за БНТ, че войната в Газа може да спре във всеки момент,

ако и двете страни приемат мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Според нея документът е „разумен и реалистичен“ и дава възможност не само за прекратяване на бойните действия, но и за трайно възстановяване на региона, при активно участие на международната общност.

Мирен план с реален потенциал

„Войната в Газа може да спре във всеки един момент, ако и двете страни се съгласят на мирния план на Тръмп, който изглежда много разумен и реалистичен“, заяви Йончева. Тя подчерта, че най-важният елемент в предложението е планът за възстановяването на Газа, който трябва да бъде осъществен под неутрална международна егида.

„Това, което се случва в Газа, това, което се случи на 7 октомври, е голяма трагедия за всяко едно семейство. ЕС можеше да има много по-активна позиция. Редица държави признават Палестина, но това трябваше да стане по-рано, за да може този процес на диалог да бъде реализиран“, каза тя.

По думите на евродепутата все още е рано да се говори за две държави, но самият факт, че темата отново е на дневен ред, е положителен знак. „Това е добър сигнал, че диалогът се възстановява. Преходната администрация в Газа трябва да бъде максимално неутрална, под егидата на ЕС или ООН, за да удовлетвори всички страни“, подчерта Йончева.

Възможност за стабилност и дипломатическо сътрудничество

Йончева коментира и напрежението около задържаната от Израел втора флотилия с хуманитарна помощ за Газа, състояща се от 47 кораба с около 500 души от 40 държави. Тя определи случилото се като „политическо послание“, а не чисто хуманитарна акция.

„Пътуващите са наясно, че Израел е наложил блокада. Има задържани журналисти и един френски евродепутат – Рима Хасан, чиито родители са палестинци. Политическото послание, ако не предизвика ескалация, ако не наруши тези фини дипломатически връзки, които се поддържат и от Катар, и от Египет, може би няма толкова да попречи. Но има много критични гласове по отношение на флотилията точно в този момент, когато Тръмп предлага реалистичен вариант за незабавен край на войната“, коментира тя.

Йончева разкри, че през последната година е опитала да посети Газа и да разговаря лично с израелски, палестински и египетски представители, но всички страни са отказали поради съображения за сигурност.

Тя изрази увереност, че именно сега е моментът международната общност да поеме отговорност и да подкрепи усилията за мир. „ЕС трябва да се ангажира по-сериозно. Това, което прави Тръмп, е политически сигнал, че времето за действие е сега – не след месеци, не след години“, каза евродепутатът.

Европа като посредник на мира

Йончева увери, че българските власти са в постоянна връзка с международните партньори по случая със задържания българин от флотилията. „Българският консул е един от първите, които е разговарял с мъжа, той е в добро здраве и вярвам, че съвсем скоро ще бъде върнат в България“, посочи тя.

В заключение евродепутатът направи паралел между войната в Газа и конфликта в Украйна, като очерта три възможни сценария за постигане на мир. Първият, според нея, е налагането на повече санкции срещу Русия и продължаване на военната помощ за Украйна, но това има негативен ефект върху европейските граждани и индустрията. Вторият е директно влизане на Европа във война – вариант, който континентът не може да си позволи.

„Третият и най-разумен вариант е събирането на воюващите лидери под егидата на ЕС. Това е мощна организация, имаме тази сила и капацитет за подготвяне на мирен план, което означава отстъпки и компромиси. Силата на един политик е да прави компромиси, които решават проблеми. ЕС е мирен проект“, подчерта Йончева.

Посланието ѝ бе ясно: дипломацията, а не оръжието, е ключът към стабилност. Мирният план на Доналд Тръмп, според нея, е първият сериозен шанс регионът да излезе от цикъла на насилие и да поеме по пътя на възстановяване и разбирателство.

