Евросъюзът нанася мощен удар по Иран

Европейският съюз е на път да предприеме една от най-острите си стъпки срещу Иран, като разшири санкциите и включи Гвардейците на ислямската революция в списъка на терористичните организации. Това обяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри в Брюксел.

По думите ѝ, очакваното решение ще приравни Революционната гвардия с организации като Ал Каида, „Ислямска държава“ и „Хамас“ - ясен сигнал, че търпението на Брюксел към действията на Техеран е изчерпано. Калас подчерта, че става дума за целенасочен натиск срещу силовия гръбнак на иранския режим, а не за символичен жест.

Въпреки твърдата линия, тя уточни, че дипломатическите канали с Иран няма да бъдат напълно затворени. По думите й ЕС се стреми към максимален натиск, без да се стига до пълна изолация, която би направила диалога невъзможен.

Калас коментира и по-широкия геополитически контекст, като призна, че трансатлантическите отношения вече не са в предишната си форма. Въпреки това ЕС продължава да си сътрудничи със САЩ по темите за Украйна и Близкия изток и настоява европейците да бъдат включени в евентуални мирни преговори за Украйна.

По отношение на Москва тя беше още по-категорична. Според Калас фактът, че Русия изпраща на разговорите за Украйна само военни представители без мандат за решения, показва, че Кремъл не приема преговорите сериозно. Тя подчерта, че почти всички цели на руските удари вече са цивилни и настоя за допълнителен натиск върху Русия.

В този контекст върховната представителка обяви, че ЕС подготвя и включването на Русия в списъка на съюза за борба с прането на пари, както и че САЩ трябва да бъдат част от бъдещите гаранции за сигурността на Украйна.

