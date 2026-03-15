Подробности за Моджтаба Хаменей! В Москва ли е?

Арабски медии съобщават, че новият върховен лидер на Моджтаба Хаменей е бил тайно транспортиран в Русия за лечение, след като е получил наранявания по време на въздушни удари срещу Иран.

Според публикации, цитиращи източници, близки до иранското ръководство, Хаменей е бил прехвърлен в Москва с руски военен самолет в строго секретна операция.

Арабски издания, позоваващи се на информация на кувейтския вестник "Ал-Джарида", твърдят, че след пристигането си в руската столица той е претърпял хирургична операция и в момента се лекува в специализирана болница, свързана с един от президентските комплекси.

Причини за евакуация от Иран

Според източника раните, получени от Моджтаба Хаменей по време на първите удари по Иран на 28 февруари, изискват сложно медицинско наблюдение и засилени мерки за сигурност.

Събеседникът на изданието твърди, че е било изключително трудно да се осигурят такива условия в рамките на страната поради продължаващите бомбардировки, както и заради заплахи от Израел. По-рано Ерусалим заяви, че новият ирански лидер може да бъде потенциална цел.

Освен това иранските служби за сигурност се опасяваха от изтичането на информация за местонахождението му – по-специално чрез лекари и специалисти, участващи в лечението.

Предложението на Путин

Според Ал Джарида идеята за отношение в Русия е била предложена от президента Владимир Путин по време на телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкахан в четвъртък, 12 март.

След обсъждане на нивото на иранското ръководство предложението беше прието, а Моджтаба Хаменей беше отведен в Москва. Лечението му се извършва от руски лекари, както и от няколко ирански специалисти, които са го придружавали по време на полета.

Съмнения за призива на Хаменей

Публикуването на вестника цитира и мнението на източник, близък до иранските реформатори, според който призивът, приписван на Хамений след ударите, не може да бъде написан от самия него.

Според него текстът може да принадлежи на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, тъй като съдържанието на речта съвпада с редица негови предишни изявления. Липсата на публични изказвания на Хаменей и аудиозаписите на апела, според източника, засилва тези подозрения.

