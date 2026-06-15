ЕС отпушва пътя на Украйна и Молдова към членство

Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова, след като беше преодоляна една от най-тежките политически блокади по пътя на двете кандидатки. Междуправителствените конференции по първия клъстер „Основополагащи въпроси“ ще се проведат в Люксембург.

Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украйна, наложено заради правата на унгарското малцинство. Двете страни вървят в пакет в преговорния процес, затова пробивът за Киев отваря пътя и за Кишинев.

Първият клъстер е сред най-важните в преговорите, защото обхваща върховенството на правото, демократичните институции, съдебната система и основните права. Именно той е основата, върху която ЕС преценява дали една кандидатка може да продължи към по-тежките и конкретни преговорни глави. За Украйна и Молдова това е символичен и практически важен етап - след години на политическо чакане процесът вече влиза в по-същинска фаза.

Украйна подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 г., а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024 г. Молдова също подаде молба през март 2022 г., получи кандидатски статут през юни същата година и официално започна преговори през 2024 г.

Досега реалното отваряне на първия клъстер беше блокирано от Будапеща. Унгария настояваше за гаранции за правата на унгарското малцинство в Украйна, а според европейски дипломатически съобщения постигнато споразумение между Будапеща и Киев е позволило блокадата да бъде свалена. Това дава на ЕС възможност да покаже единство по разширяването в момент, когато войната продължава, а европейската перспектива остава ключов политически сигнал към Киев и Кишинев.

Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. В дневния ред са руската агресивна война в Украйна, отношенията между ЕС и Армения, отношенията на Общността с Китай, както и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-вия санкционен пакет срещу Русия.

България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Участието на София идва в момент, когато темата за разширяването отново се превръща в голям политически тест за ЕС - как да запази строгостта на критериите, но и да не остави Украйна и Молдова в сивата зона между войната, руския натиск и европейските обещания.

Процесът няма да бъде бърз, но решението за първия клъстер е силен знак. То показва, че ЕС вече не държи Украйна и Молдова само в чакалнята, а започва да отваря реалните врати на преговорите. За Киев това е политическа подкрепа във време на война, а за Молдова - потвърждение, че европейската й посока остава вързана с украинския пробив, но не е изгубена в дипломатическата блокада.

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