Огнената стихия във Франция отвори втори фронт с огромна цена

Един от най-тежките горски пожари във Франция за последните десетилетия вече прераства и в мащабна икономическа катастрофа. Огънят в района на Жиронд е изпепелил около 42 000 хектара и е принудил 220 000 души да напуснат домовете и туристическите обекти. Близо 60 000 вече са получили разрешение да се върнат, но пожарът остава само стабилизиран, а не напълно овладян. Около 40 000 предприятия са засегнати пряко или косвено.

„Мини-Ковид“ за бизнеса

„Изживяваме безпрецедентна ситуация. Това е мини-Ковид - икономическа катастрофа за бизнеса, който вече е наказан от настоящата икономическа обстановка“, заяви председателят на Търговско-промишлената палата Бордо-Жиронд Патрик Сеген.

По оценки на палатата последиците могат да засегнат около 200 000 работни места. Френското икономическо министерство съобщава, че над 13 000 компании се намират непосредствено в евакуационните зони, а приблизително 130 000 служители не са могли да работят нормално. Засегнати са малки магазини, занаятчийски предприятия, транспортни фирми, както и обекти на големи компании от авиационната и отбранителната промишленост.

Компаниите търсят съдействие за проблеми с паричните потоци, отлагане на кредити и данъчни плащания, подаване на застрахователни искове и временно освобождаване на служители. Част от предприятията са изгубили стока, други не могат да получават доставки или са останали без персонал заради евакуациите.

Туризмът губи най-силните си седмици

Сред най-тежко засегнатите е туристическият сектор. Някои местни компании получават до 80% от годишните си приходи през лятото и всяка изгубена седмица може да се окаже фатална за тях.

Къмпинги, ваканционни селища и туристически зони бяха евакуирани, а около 4000 почиващи бяха изведени само от местата за настаняване в Лакано заради опасения, че променящият се вятър може да насочи огъня и дима към курорта. Тераси и плажни заведения останаха празни в разгара на сезона, а резервациите в района на Бордо рязко намаляха.

Ударът идва в момент, когато винопроизводителите край Бордо вече са притиснати от спад в потреблението, инфлацията и международната конкуренция. Лозята засега не са пряко засегнати от пламъците, но производители се опасяват, че димът може да повлияе върху гроздето и качеството на бъдещата реколта.

Държавата включи извънредна помощ

Френското правителство обяви подкрепа за предприятията в Жиронд, Ланд и Вар. Компаниите от евакуационните зони ще могат да използват държавната схема за частична безработица, а срокът за подаване на застрахователни претенции е удължен до 31 август.

Операторът на електропреносната мрежа RTE също предприе извънредни мерки за защита на инфраструктурата в Жиронд и Ланд. Част от съоръженията и електропроводите бяха обезопасени или временно изключени, за да не застрашават пожарникарите и да не се стигне до допълнително разпалване на огъня.

Щетите вероятно ще надхвърлят видимото разрушение. Загубените работни часове, прекъснатите доставки, сривът на туризма и разходите за възстановяване могат да се усещат месеци след потушаването на последните огнища.

Опасността още не е отминала

Към сряда, 29 юли, пожарът остава стабилизиран, но френските власти предупреждават, че това не означава окончателно овладяване. Новото повишаване на температурите и сухите ветрове могат да предизвикат повторно разгаряне на отделни участъци. На няколко места вече бяха регистрирани нови огнища.

Испания започна да отменя част от евакуациите край Мадрид, след като големият пожар в Сиера Оесте беше стабилизиран. Около 20 000 души получиха разрешение да се приберат, но властите предупредиха, че високите температури и силният вятър могат бързо да обърнат положителната тенденция.

Във Франция завръщането на 60 000 жители е първи знак за облекчение, но 160 000 души все още остават извън домовете си. Зад огнената линия вече се очертава друга криза - хиляди семейства без нормален живот, компании без приходи и туристически райони, изгубили най-важната част от лятото.