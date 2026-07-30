Пътуването на българин до Острова завърши с жестока цена

Български гражданин бе осъден на 12 години затвор във Великобритания за опит да внесе контрабандно 54 пистолета „Глок“ и 764 патрона. Петър Петров беше задържан на пристанището в Доувър минути след пристигането си в страната. Оръжията били натъпкани в двете резервни гуми на нает в Европа микробус, а боеприпасите били открити в купето.

Превозното средство било отклонено за щателна проверка веднага след влизането му в Обединеното кралство. При претърсването граничните служители открили пистолетите, боеприпасите, два ножа и 1000 евро в брой.

Разследващите смятат, че парите може да са били авансово плащане за превоза на опасния товар. Петров обаче не оказал съдействие и не разкрил за кого са били предназначени оръжията.

Британската Национална агенция за борба с престъпността съобщи още при задържането, че пистолетите са били открити в резервните гуми на микробус „Мерцедес Спринтер“. Агенцията определи находката като изключително значима и заяви, че вероятно е предотвратено попадането на голямо количество огнестрелно оръжие в ръцете на престъпни групи.

Според британските служби Източна Европа остава сред наблюдаваните направления за незаконни доставки на огнестрелни оръжия. Под засилен контрол попадат превозни средства и куриери, чиито маршрути или поведение пораждат подозрения.

Разследването не е установило публично кои са били крайните получатели на пистолетите. Не е изяснено и дали Петров е действал самостоятелно, или е бил част от по-голяма мрежа за снабдяване на организираната престъпност във Великобритания.

Тежката присъда идва на фона на усилията на британските власти да спират оръжията още на границата. Доувър е основен вход към страната за автомобилния трафик от континентална Европа и редовно става сцена на операции срещу контрабандата.