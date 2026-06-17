ЕС отваря търговски щит над Армения след руския натиск

Европейският съюз подготвя спешни търговски облекчения за Армения, за да смекчи удара от руските ограничения върху вноса на арменски стоки. Европейската комисия разработва автономни търговски мерки, които ще намалят митата върху хранителни и селскостопански продукти. Планът може да обхване повечето от близо 20 засегнати категории с общ годишен износ за около 420 млн. евро. За намеренията съобщи „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на лица, запознати с подготовката, информира Ройтерс.

Мерките ще трябва да получат подкрепата на мнозинство от държавите-членки и на Европейския парламент. Целта на Брюксел е арменските производители да получат алтернативен пазар, след като Русия ограничи вноса на плодове, зеленчуци, цветя, риба, минерална вода, вина и бренди. Москва обясни част от забраните с фитосанитарни нарушения, докато Европейската комисия ги определи като икономическа принуда и политически натиск.

ЕС вече подготвя първоначален пакет за подкрепа на Армения в размер на 50 млн. евро. Част от средствата трябва да помогнат за изкупуването и пренасочването на засегнати стоки, докато бъдат намерени нови купувачи. Търговските облекчения обаче няма да влязат автоматично в сила и предстои да бъдат уточнени конкретните продукти, квоти и срокове.

Основното препятствие е силната зависимост на арменската икономика от руския пазар и транспортните маршрути през съседни държави. Армения остава член на ръководения от Москва Евразийски икономически съюз, а Русия формира около 35 на сто от външната ѝ търговия. Европейският съюз е третият по големина търговски партньор на страната, но през 2025 г. делът му е бил едва 11,3 на сто от общия стокообмен и 7,9 на сто от арменския износ.

Напрежението между Москва и Ереван се засили, след като премиерът Никол Пашинян ускори сближаването с ЕС и замрази участието на страната в Организацията на Договора за колективна сигурност. През май 2026 г. в Ереван се проведе първата среща на върха ЕС - Армения, а отношенията се развиват на основата на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство и новата стратегическа програма, договорена през 2025 г.

Търговските облекчения няма да заменят руския пазар за една нощ, но носят силно политическо послание. Брюксел показва, че е готов да подкрепи икономически държава, подложена на натиск заради външнополитическия си избор. Успехът на мярката обаче ще зависи не само от митата, а и от способността на Армения да изгради нови транспортни маршрути, да покрие европейските стандарти и да намери трайни купувачи.

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