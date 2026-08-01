Датската принцеса Изабела отива в казарма, но ето с какво изненада всички

19-годишната принцеса Изабела на Дания, дъщеря на крал Фредерик X и кралица Мери, ще започне на 3 август своята 11-месечна военна служба в елитния Гвардейски хусарски полк. Още преди първия си ден в казармата младата принцеса взе решение, което предизвика силен обществен отзвук – тя се отказва от полагащото ѝ се възнаграждение.

От датския кралски двор потвърдиха пред изданието B.T., че Изабела няма да получава заплата по време на службата си. Така тя доброволно се отказва от над 15 000 долара възнаграждение, както и от дневните пари за храна в размер на около 29 долара на ден.

Въпреки това принцесата ще се възползва от стандартните условия за всички наборници – безплатно настаняване и карта за безплатен обществен транспорт между дома и военното поделение.

Според местните медии Изабела ще разчита на финансовата подкрепа на своите родители. През 2025 г. крал Фредерик и кралица Мери са разполагали с бюджет от около 2,7 милиона долара, предназначен за тях и четирите им деца.

Още през март датският кралски двор съобщи, че принцесата ще започне военната си подготовка веднага след завършване на образованието си.

Решението идва на фона на промени в Дания, където от юли 2025 г. задължителната военна служба чрез жребий беше разширена и за жените, навършили 18 години. Освен това срокът на наборната служба беше увеличен от четири на единадесет месеца.

Изабела не е първият член на датското кралско семейство, който избира този път. По-големият ѝ брат, престолонаследникът принц Кристиан, също премина военната си подготовка в Гвардейския хусарски полк.

Отказът от държавни средства не е необичаен сред младите европейски кралски особи. През 2023 г. принц Кристиан също се отказа от държавната издръжка, която му се полагаше след навършване на пълнолетие. По подобен начин през 2021 г. нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия отказа близо 2 милиона долара, докато не започне да изпълнява официалните си кралски задължения.

Военната подготовка е традиция за много европейски престолонаследници. Освен датските принцове и принцеси, обучение вече преминаха принцеса Елизабет на Белгия, принцеса Ингрид Александра на Норвегия, а принцеса Леонор на Испания в момента се обучава последователно в армията, военноморските и военновъздушните сили.