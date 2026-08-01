Тръмп готви нов мощен удар срещу Иран. Снаряд порази танкер край Ормузкия проток

Напрежението в Близкия изток продължава да расте, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Иран с нови тежки удари, а междувременно неуточнен снаряд порази танкер край Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол.

По време на заседание на кабинета в президентската резиденция „Кемп Дейвид“ Тръмп заяви, че Съединените щати ще ударят Иран „много тежко“.

„Ще ги ударим много тежко и в един момент те ще кажат: „Вече просто не можем да издържим повече““, каза американският президент.

Според информация на „Уолстрийт Джърнъл“ Тръмп вече е разпоредил подготовката на нова военна операция, която може да започне още през уикенда. Целта е да бъде оказан максимален натиск върху Техеран, за да се принуди иранското ръководство да отстъпи.

Телевизия CBS News съобщава, че САЩ и Израел подготвят съвместни удари по стратегически енергийни обекти в Иран. Сред възможните цели са петролни рафинерии, електроцентрали и друга ключова инфраструктура, като операцията може да продължи няколко дни.

Отговорът на Техеран не закъсня. Близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция Тасним определи американските планове като „форма на безразсъдство“.

Ирански официален представител заяви, че страната разполага с цялостен план за ответни действия, който включва удари по критична инфраструктура на Израел, както и по американски енергийни съоръжения в региона.

На фона на тези заплахи бе съобщено и за нов тревожен инцидент в района на Ормузкия проток. По данни на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) неуточнен снаряд е ударил танкер на около 11 морски мили североизточно от Лима в Оман, съобщава БТА.

При атаката е пострадало машинното отделение на плавателния съд, в резултат на което екипажът е изгубил управление над кораба.

От UKMTO уточняват, че няма данни за жертви или екологични щети.

Случилото се допълнително засилва опасенията, че конфликтът между САЩ, Израел и Иран може да прерасне в още по-мащабна регионална криза.