Гърция гори цялата! Убиват я над 70 огнени стихии

Гърция гори! Жегите, които всъщност са непоносими горещини и човешката нехайност, са предизвикали над 70 пожара, с които гръцките власти и доброволци се борят в цялата страна, съобщи обществената телевизия ЕРТ, позовавайки се на извънреден брифинг на говорителя на противопожарната служба Василис Ватракоянис.

Най-тежко е в Беотия

Най-тежка е обстановката в централната гръцка област Беотия, където силните ветрове ограничават възможността използването на самолети и хеликоптери за гасене. Местни жители и туристи бяха евакуирани от плажа Агиос Василейос по вода с лодки на пожарната служба и бреговата охрана, както и с частни плавателни съдове.

И Атика гори

В област Атика пожарът в планината Пойкило Орос, западно от столицата Атина, наложи евакуация на жителите на районите „Афеа“ и „Ано Дасос“, които получиха предупреждението чрез националната система 112. Гръцки медии информираха, че пациенти от намираща се в района болница също са били превантивно преместени.

По последна информация на терен работят окол 90 пожарникари с противопожарни автомобили, а усилията им се подпомагат по въздух с самолети и хеликоптери.

Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщи, че са били засегнати и съоръжения на електропреносната мрежа.

Гасят с трактори

По информация на гръцки медии местни жители са използвали тракторите си, за да помогнат при гасенето на горски пожар край село Фихтия в област Арголида, разположена в североизточната част на полуостров Пелопонес. Властите са евакуирали превантивно включения в списъка на ЮНЕСКО археологически обект Микена и намиращото се наблизо древно светилище Херайон край Аргос.

Островите също са в пламъци

Повече от 5700 хектара земя са били засегнати от последните горски пожари в южната част на област Ретимно на остров Крит и остров Парос, сочат сателитни данни на Службата за бързо картографиране „Коперник“ и Европейската информационна система за горските пожари.

Големият пожар в района Ретимно се смята, че до обяд в четвъртък е засегнал малко над 4000 хектара, докато огънят край Превели е обхванал приблизително 760 хектара. На Парос пожарът е засегнал около 975 хектара.