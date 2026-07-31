Тръмп с тежко предупреждение към САЩ. Това ви чака!

Масовият приток на мигранти към испанския анклав предизвика политически сблъсък в САЩ и нови призиви в Европа за по-строг граничен контрол.

Кадрите с хиляди мигранти, нахлуващи в испанския анклав Сеута, са предупреждение за бъдещето на САЩ, ако демократите отново поемат властта, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизионния канал "Фокс Нюз", цитиран от Франс прес.

"Запомнете тези кадри. Това ще бъдем ние след три години, ако победи неправилната страна", каза Тръмп, като използва ситуацията в испанската територия като аргумент в политическите си атаки срещу Демократическата партия.

В публикация, разпространена от репортера на "Фокс Нюз" Джаки Хайнрих в социалната мрежа "Екс", американският президент допълни: "Ако демократите спечелят изборите, животът ви няма да бъде много спокоен".

Към посланието се присъедини и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който определи случващото се в Сеута като последица от "масовата миграция и глобалистките политики на радикалната левица".

"Слава Богу, че Доналд Тръмп беше избран и че нашата граница повече не прилича на това, което беше преди", написа Ванс в "Екс".

Белият дом също използва ситуацията в Сеута за политическо послание, като представители на администрацията предупредиха, че евентуално завръщане на демократите на власт може да доведе до ново увеличаване на миграционния натиск по границата между САЩ и Мексико.