Мигрантската вълна отвори опасна пукнатина в сърцето на Европа

Мигрантската криза в Сеута предизвика тежък дипломатически сблъсък между Италия и Испания и отвори нов спор за бъдещето на Шенген. Италианският премиер Джорджа Мелони, вицепремиерът Матео Салвини и външният министър Антонио Таяни поискаха временно суспендиране на свободното движение с Испания или дори изключването й от зоната. Мадрид реагира остро и привика италианския посланик, след като Рим обвини политиката на Педро Санчес, че създава стимул за нови нелегални преминавания.

Хиляди преминаха по суша и море

Кризата избухна, след като хиляди мигранти навлязоха в Сеута от територията на Мароко. Част от тях преплуваха крайбрежната граница, други използваха автомобилни гуми или преминаха през загражденията. Испанските власти изпратиха допълнително 200 полицаи и 60 военнослужещи, а местната приемна система беше поставена под огромен натиск. По първоначални оценки в анклава са влезли между 2000 и 3000 души, но точният брой не е окончателно потвърден.

Кадрите от крайбрежието предизвикаха силна реакция в Италия. „Кадрите от Сеута са шокиращи и показват за пореден път, че неконтролираната нелегална имиграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници“, написа Мелони в Х.

Тя заяви, че Рим е готов да използва извънредни инструменти, за да защити границите и сигурността на италианските граждани.

Рим поиска Испания извън Шенген

Мелони, Салвини и Таяни настояха да бъде обсъдено временно прекратяване на действието на Шенген спрямо Испания. Политическият призив е изключително остър, но Италия не може самостоятелно да изключи друга държава от зоната за свободно движение.

Рим може да възстанови временен контрол по своите въздушни, морски или сухопътни граници при доказана сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Подобни проверки трябва да бъдат крайна, ограничена и пропорционална мярка, а не окончателно премахване на държава от Шенген.

Италия вече прилага временен контрол по границата със Словения заради незаконната миграция по Западнобалканския маршрут, контрабандните мрежи и опасенията от проникване на терористи. Мярката е заявена до 18 декември 2026 г.

Таяни обвини политиката на Санчес

Италианският външен министър Антонио Таяни свърза кризата с решението на испанското правителство да легализира стотици хиляди мигранти без редовен статут.

Още преди събитията в Сеута той определи тази политика като „демагогска“ и предупреди, че хората, получили законен статут в Испания, впоследствие могат да се преместят в други държави от Европейския съюз. Таяни настоя, че миграцията е европейски, а не само испански проблем и подобни решения трябва да бъдат обсъждани с партньорите.

След нахлуването в Сеута той отиде по-далеч и заяви, че испанският подход дава сигнал на каналджийските мрежи, че незаконното влизане може впоследствие да бъде възнаградено с легален статут.

Мадрид отхвърли обвиненията. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес привика италианския посланик и определи изявленията като недостойни за представител на приятелска и партньорска държава. Той поиска европейска солидарност вместо „партийна демагогия“.

Сеута отново се превърна в оръжие за натиск

Сеута е испански град на северноафриканското крайбрежие, заобиколен от територията на Мароко. Заедно с Мелиля той представлява единствената сухопътна граница между Европейския съюз и Африка и от години е ключова точка по западносредиземноморския миграционен маршрут.

Сегашната криза напомня събитията от май 2021 г., когато около 6000 души преминаха в Сеута за ден на фона на дипломатическо напрежение между Мадрид и Рабат. Тогава испанските власти обвиниха Мароко, че е разхлабило граничния контрол като средство за политически натиск.

И сега се появиха подозрения, че мигрантските потоци са свързани с напрежение между Мароко и Испания. Анализатори обръщат внимание на контактите на Мадрид с Алжир, който е регионален съперник на Рабат, но към момента няма официално доказателство, че мароканските власти умишлено са организирали масовото преминаване.

Допълнително напрежение създаде решение на испанския Върховен съд от 8 юли. То ограничи незабавното връщане в Мароко на хора, заловени при опит да доплуват до Сеута или Мелиля, тъй като ускорената процедура се отнася до преминаването през физическите гранични заграждения. Испанските служби смятат, че трафикантите са използвали решението, за да насочат повече хора по море.

Брюксел застана зад Мадрид

Европейската комисия заяви, че подкрепя Испания в защитата на външната граница на ЕС и поддържа постоянна връзка с вътрешния министър Фернандо Гранде-Марласка.

Брюксел приветства сътрудничеството между Испания и Мароко за ограничаване на потоците и за връщане на хората, които нямат право да останат. Комисията определи Мароко като ключов партньор в управлението на миграцията и борбата срещу контрабандните мрежи.

Кризата идва само седмици след влизането в действие на новия Пакт за миграцията и убежището на 12 юни. Реформата трябва да ускори процедурите по външните граници, да подобри връщането на хора без право на престой и да разпредели по-ясно отговорността между държавите членки.

Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер поиска новите правила да бъдат приложени незабавно, а не да останат само политическо обещание.

Сблъсъкът между Рим и Мадрид показва колко трудно ще бъде това. Испания настоява за солидарност при защитата на външната граница, докато Италия се страхува, че масовото легализиране и слабият контрол ще доведат до вторично движение на мигранти към останалата част на Европа.

Затова кризата в Сеута вече не е само испански въпрос. Тя се превърна в изпитание дали Шенген може едновременно да пази свободното движение вътре и да защитава общата си външна граница.