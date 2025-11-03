Мрежа от български джебчийки разтърси испанската столица
Документите и видеата на „Патрула Мадрид“ изправят пред предизвикателство имиджа на българите в Испа...
Няколко пожара доведоха до ново спиране на високоскоростните влакове между Мадрид и Галисия.
Проливните дъждове предизвикаха наводнения, като особено засегната бе болница в Барселона
Скандалът идва насред разследване за корупция на представители на управляващата партия
Основните мрежи са прекъснати
Вълнение, шампанско и бурно всенародно веселие съпътстват обявяването на печалбите
Причината е лошото справяне на властите с последиците от наводненията
Над 13 хиляди доброволци са се включили в разчистването на щетите
Сега училищата не работят, няма влакове, няма никакъв транспорт
Операцията на властите е проведена в сътрудничество със службата за вътрешно разузнаване (DGST) на М...
Целта е да се подобри достъпа на испанци до подходящи жилища
Откритието е в Испания
Желязната ръка се е запазила повече от 20 века
Авторът защити творбата си и отхвърли критиките на плаката като старомодни
Групата е извършила 71 кражби на различни вещи, включително бижута и луксозни часовници
Педро Санчес ще има още един мандат начело на страната след гласуване в парламента
