Бившият крал на Испания оплака самотата и разочарованието си

Бившият испански крал Хуан Карлос, някога символ на демократичния преход на Испания, отново е в центъра на общественото внимание с новите си мемоари, публикувани във Франция.

Книгата, изпълнена с откровения и горчиви признания, показва личната страна на монарха, който днес живее в изгнание в Абу Даби и се чувства забравен от своя народ и дори от собствения си син, крал Фелипе VI.

Самота, изгнание и лична цена

В страниците на своите мемоари 87-годишният Хуан Карлос споделя усещането за самота и неразбиране, което го преследва от години. Той признава, че отношенията с Фелипе са охладнели и че „разстоянието между тях“ е не само географско, но и емоционално.

Бившият крал говори открито и за аферата с германо-датската аристократка Корина цу Сайн-Витгенщайн – връзка, която според него е ускорила неговия публичен срив и е довела до доброволното му изгнание. С болка признава, че плаща висока лична цена за свободата, която е дал на Испания след падането на диктатурата.

Книгата, очаквана да излезе в Испания през декември, вече предизвика сериозен интерес и спорове около образа на монарха, който остава противоречива, но безспорно историческа фигура.

