Иран пак ядоса Тръмп. Ще има ли последствия

Венецуела обяви, че е получила предложение за подкрепа от Иран в случай на конфликт със Съединените щати, съобщава Франс прес. Информацията беше потвърдена от венецуелския външен министър Иван Хил, който уточни, че темата е била обсъдена в телефонен разговор с иранския му колега Абас Арагчи.

По думите на Хил Техеран е изразил готовност за сътрудничество „във всички области“, като е поставил акцент върху съвместни действия срещу това, което венецуелската страна определя като пиратство и международен тероризъм от страна на Съединените щати. Разговорът между двамата външни министри се е състоял в деня, в който американските власти задържаха край бреговете на Венецуела втори санкциониран петролен танкер от началото на месеца.

Иран е сред основните международни съюзници на венецуелския президент Николас Мадуро, който нееднократно обвинява американския държавен глава Доналд Тръмп в опити за подкопаване и сваляне на управлението му. През последните години Техеран вече оказа практическа помощ на Каракас, включително с доставки на гориво, храни и лекарства.

Подкрепа за Венецуела изразиха и други нейни съюзници като Китай и Русия, които заявиха солидарност с президента Мадуро във връзка с разполагането на американски военни сили в Карибско море.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com