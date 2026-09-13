Насрочиха делото срещу Николас Мадуро в Ню Йорк
Бившият президент на Венецуела и съпругата му отричат всички обвинения, а процесът срещу тях се очаква да бъде един от най-следените в САЩ
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Бившият президент на Венецуела и съпругата му отричат всички обвинения, а процесът срещу тях се очаква да бъде един от най-следените в САЩ
Заловен и обвинен е, че е използвал класифицирана информация, за да спечели 400 хил. долара
Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март
Държавният глава на Венецуела беше задържан в събота при операция на американската армия
Срещу тях са повдигнати обвинения за „нарко-тероризъм“
Твърди, че освен Каракас са атакувани и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра
Случаят с петролен танкер засилва напрежението
Той обвини Вашингтон, че подготвя операция за свалянето му под прикритието на борба с наркотиците
Правителството на САЩ трябва да се откаже от плана си за насилствена смяна на режима
Многобройните сондажи преди изборите сочеха предимство на опозицията
Това заяви в Москва венецуелският външен министър Хорхе Ареаса
Венецуелският президент Николас Мадуро смени ръководителя на разузнаването
Съветът по сигурността с позиция в подкрепа на Гуайдо
Плакати за солидарност с Николас Мадуро и призив: "Долу ръцете от Венецуела" издигнаха пред посолството поддръжниците на властта в Каракас...
По думите му, венецуелският народ има свободата и правото сам да избира пътя на своето развитие и своите ръководители...
Легитимен президент на Венецуела остава Николас Мадуро. Такава е официалната позиция на Русия. Вашингтон обаче смята бившия председател на парламента...
Властите на Венецуела искат в най-скоро време да променят часовия пояс на страната. Това заяви в четвъртък на митинг президентът на Боливарианската ре...
Правителството на Венецуела обяви 60-дневно извънредно икономическо положение, за да се справи с влошаващата се криза, съобщи Би Би Си. Президентът Ни...
Жена замери президента на Венецуела Николас Мадуро с манго, а той й отвърна с подарък - апартамент, съобщи Ройтерс. По време на визита в щата Арагуа...
Каракас. Венецуелският президент Николас Мадуро уволни вътрешния министър майор-генерал Родриго Торес във връзка с неотдавнашните сблъсъци в Каракас м...