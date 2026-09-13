Всичко за Николас Мадуро

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Венецуела отчете 141% инфлация

Венецуела отчете 141% инфлация

Правителството на Венецуела обяви 60-дневно извънредно икономическо положение, за да се справи с влошаващата се криза, съобщи Би Би Си. Президентът Ни...

16 януари | 20:15
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